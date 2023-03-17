الجيش الروسي يحكم طوقه على نحو 70% من أراضي أرتيوموفسك

وطن: صرح مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن القوات الروسية تسيطر على نحو 70% من أراضي أرتيوموفسك (باخموت)، وتواصل تقدمها نحو وسط المدينة.

جاء ذلك في حديث غاغين لقناة "روسيا 24"، حيث ذكر أن الوحدات الروسية سيطرت على حوالي 70% من أراضي أرتيوموفسك (باخموت).

وأكد غاغين: "إذا تحدثنا عن أرتيوموفسك، تسيطر قواتنا الآن على حوالي 60%، وربما أكثر ما يصل إلى 70% من المدينة نفسها".

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن مقاتلي مجموعة "فاغنر" تمكنوا من الحصول على موطئ قدم في أراضي شركة "فوستوكماش"، ونشرت قوات "فاغنر" الروسية لقطات من مصنع "أزوم" وسط أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تتحصن أعداد كبيرة من قوات كييف داخل المصنع الذي يحتوي على شبكة أنفاق وتحصينات مضادة للضربات النووية.

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، زار شركة "فوستوكماش" ضمن زيارته القصيرة إلى أرتيوموفسك (باخموت) في ديسمبر الماضي.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، في وقت سابق، إن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك (باخموت) "لا يزال صعبا ومعقدا".

يشار إلى أن الجيش الروسي أحكم طوقه على المدينة من ثلاثة محاور ويواصل تقدمه من الشرق وفي الاتجاهين الشمالي والجنوبي، كما وصل مقاتلو "فاغنر" إلى وسط المدينة.

ويرجح الخبراء الغربيون قرب سقوط المدينة والقضاء على 30 ألف عسكري أوكراني أو استسلامهم فيها، حيث كافة الطرق المؤدية إلى خارجها صارت في مرمى الجيش الروسي.