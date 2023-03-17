قوات الاحتلال تفرج عن 4 فتية مقدسيين وتبعدهم عن البلدة القديمة لأسبوعين

وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 4 فتية مقدسيين، شرط الإبعاد عن البلدة القديمة في القدس المحتلة، ودفع غرامة مالية.

وقال المحامي فراس الجبريني إن قوات الاحتلال أفرجت عن الفتية آدم الميمي، والياس القيمري، وقاسم طه، ويوسف حوشية، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة أسبوعين، والتوقيع على كفالة مالية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من المواطنين من منطقة باب العامود والمسجد الأقصى المبارك، ظهر اليوم الجمعة، بينهم الفتية الأربعة الذين أفرجت عنهم.