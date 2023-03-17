جيش الاحتلال يعثر بالصدفة على مسيّرة قرب الحدود مع لبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم، الجمعة ،العثور على مسيّرة قرب الحدود مع لبنان.

يأتي ذلك بعد يومين من كشف جيش الاحتلال، أن منفّذ تفجير لغم عبوة ناسفة عند مفترق مجدو، الإثنين الماضي، هو شخص تسلَّل من لبنان إلى فلسطين المحتلة، وبعد تفجير العبوة الناسفة عاد إلى منطقة الحدود حاملا حزاما ناسفا، قبل ان يستشهد برصاص الاحتلال.

وقال الجيش في بيان، إنّه "تمّ تحديد موقع طائرة مسيّرة في منطقة الحدود اللبنانيّة، وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال: ان "طائرة مسيرة تابعة لحــزب الله اخترقت أجواء فلسطين المحتلة خلال الأيام الماضية وسقطت ولم ترصدها منظومات المراقبة".

وذكر البيان أن عناصر الجيش "لاحظت المسيرة خلال عمليات مسح في المنطقة الحدودية".