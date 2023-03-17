إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وآخر بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال الخليل.

واطلقت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي من نوع "دمدم" المتفجر، والمعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات المندلعة في منطقة زعتة شرق البلدة، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين، أحدهم وصفت بالمتوسطة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي. حسب وزارة الصحة

واطلقت قوات الاحتلال أيضا قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق.