لقاءات حمساوية روسية في موسكو

وطن: ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف القضية الفلسطينية مع عضوي المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق وعزت الرشق.

جاء ذلك في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية بشأن "مشكلة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذي أعربت فيه الخارجية عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة المساعدة في "إجراءات تجاوز الخلافات، والتقارب في مواقف القوى والحركات السياسية الفلسطينية القيادية على منصة منظمة التحرير الفلسطينية"."

ولفتت الوزارة إلى أنه خلال المحادثة اهتم الطرفان بالأوضاع الناشئة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما أكدت روسيا موقفها في حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.