اصابات خلال مواجهات وقمع مسيرات ضد الاستيطان في انحاء الضفة

وطن: اصيب عشرات المواطنين برصاص الاحتلال وبحالات اختناق، وجراء اعتداءات، خلال مواجهات إثر مسيرات ضد الاستيطان في انحاء مختلفة بالضفة الغربية اليوم الجمعة.

وافادت مصادر محلية ان ثمانية مواطنين اصيبوا بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وفي بيت دجن شرق نابلس، اصيب ما لا يقل عن 10 مواطنين بحالات اختناق، اثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في البلدة.

وأصيب مواطنان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال الخليل.

وفي قرية اللبن الشرقية بمحافظة رام الله والبيرة، اعتدى جنود الاحتلال بعنف شديد على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان.

واظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جنود الاحتلال وهم ينهالون ضربا على عدد من المشاركين في المسيرة.

وافادت مصادر محلية ان عدة مواطنين اصيبوا بجروح ورضوض شديدة جراء ذلك، وتم نقل عدد منهم لمراكز طبية ومشاف.

هذا واندلعت ايضا مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، ظهر اليوم.