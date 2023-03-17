حراك المعلمين: فعالياتنا مستمرة وقرار المحكمة بشأن الاضراب سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي الفلسطيني

وطن: اعلن حراك المعلمين الموحد استمرار فعالياته معتبرا قرار المحكمة الإدارية بشأن المعلمين المضربين واضرابنا سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي الفلسطيني

وقال "حراك المعلمين الموحد" في بيان، بانه لا يمثل الحراك كل شخص يتبنى مبادرة وحوار او خطاب لا تشمل التطبيق الفوري لمطالب الحراك.

وطالب البيان استمرار المعلمين بالاضراب مع التوجه والمغادرة بعد اثبات الوجود ومقاطعة جميع اشكال الكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ودوراتها التدريبية واعمالها المكتبية

واكد البيان التصعيد بالتصعيد موضحا ان ما يخفيه من فعاليات لا يتوقعه احد

فيما يلي نص البيان