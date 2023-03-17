"الشؤون المدنية": الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد سفيان الخواجا مساء اليوم

وطن: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه سيتم مساء اليوم الجمعة استلام جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا من بلدة نعلين غرب رام الله.

وأضافت الهيئة، أنه ضمن متابعتها وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثمان الشهيد الخواجا.

واستشهد الخواجا (20 عاما) عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه عند مدخل بلدة نعلين في 23 آذار/ مارس عام 2020، فيما احتجز الجنود مركبة الإسعاف، ومنعوها من نقله، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.