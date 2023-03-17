عدنان الصباح يكتب لوطن..جنين بوابة جهنم لمن سيعبرون

في هذه المدينة الاكثر بساطة في فلسطين والتي يصفها اهلها بانها بلد الغريب الضيف، الا انها لا تحتمل الغريب الوقح كعادتها، فقد هزمت نابليون بونابرت واقلقت راحة الاستعمار البريطاني على مدى وجوده، وكذا فعلت بالاحتلال الصهيوني الذي هزمته في الثالث من حزيران 1948 وظلت بوابة للعمليات الفدائية خلف خطوط العدو حتى سقطت بيد المحتلين عام 1967 ومنذ ذلك التاريخ، وهي تقدم نموذجا مختلفا في استقبال ضيفها وفي مطاردة اعدائها وهي التي شكلت حاضنة ومنبعا للعمل المقاوم في الثلاثينات والاربعينات ومنها وبها عمل الشيخ عز الدين القسام، ومنها وبها كان المتطوع ميشيل عفلق وفيلقه البعثي وكذا القوميون العرب " شباب الثأر وابطال العودة " والقوميون السوريون الاجتماعيون " الزوبعة " وكانت قعدة حركة فتح وزعيمها ياسر عرفات ومنا انطلقت اول الكتائب.

جنين اليوم تشكل قلقا حقيقيا ليس لدولة الاحتلال فقط بل ولكل الاطراف بما في ذلك الاطراف الدولية فهي كتيبة متقدمة وظهير لسوريا وايران ولبنان وهي في الداخل شارة الثورة الشعبية المسلحة وغيرها والتي بات من الواضح ان اطفائها لا يمكنان يتم الا بفتح باب جهنم لمن سيسقط بها وينتهي وكل الجهات مفتوحة على مصراعيها ورياح جنين ومعها شقيقاتها حتى رفح وقطعا ستكون الناصرة واخواتها هي من ستلقي بمن يستحق في نار جهنم والنتيجة تعتمد على طرفين الاول هو العدو الصهيوني الذي انزلق بقوة الى حفرة الانقسام الذي بدأ يتعمق ويتقدم نحو الاشكال الاكثر عمقا واستعدادا للتطور اكثر فاكثر بما يقترب حد العنف الداخلي وهذا يعتمد على تأثير حلفاء دولة الاحتلال كالولايات المتحدة وقدرتهم على تخليصها من التدهور نحو انقسام مدمر لا يبقي ولا يذر.

الطرف الثاني هو الشعب الفلسطيني الذي وللأسف الشديد كان قد سبق اعداءه منذ زمن بالانقسام الذي ما زال قائما ويشكل عائقا كبيرا امام قدرة الشعب الفلسطيني على الوحدة اولا وعلى خلق جبهة اقليمية ودولية أوسع في سبيل الحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني في فلسطين ولو جزئيا وبالتالي فان من سيتمكن اولا من ردم فجوته الداخلية واستعادة مكانته الاقليمية والدولية هو الذي سيكون الريح الطاردة للآخر نحو جهنم من بوابة جنين.

حكومة الفاشية الصهيونية تعتمد على قاعدة من سيصمد اكثر، ومن سيصرخ أولا من الالم، طالبا النجدة ولا يجد من ينقذه فدولة الاحتلال تسعى للخروج من ازمتها بصناعة ازمة خارجية تطال غزة ولبنان وسوريا وايران بعضا او كلا بحيث تستطيع اجبار معارضيها من الليبراليين على الصمت واللحاق بركبها وهي تدرك انه دون مثل هذا الانقاذ لن يكون وقد قامت على ما يبدو بعملية تجريبية بافتعال ازمة الحدث الامني عند مجدو والذي تبين انه مجرد عملية عادية لعبوة ناسفة اقل من عادية في منطقة شبه فارغة ومفتوحة ونتائجها اصابة شاب عربي من قرية سالم الفلسطينية لا اكثر ولا اقل.

السيناريو الذي تنتظره دولة الاحتلال هو سيناريو رمضان والذي ستقوم به بتكثيف ومواصلة اقتحام المسجد الاقصى وتقسيمه ومواصلة عمليات القتل اليومي وبأعداد كبيرة في الضفة الغربية واطلاق العنان للعمليات التخريبية التي سيقوم بها قطعان المغتصبين في الضفة ضد مواطنيها وهو ما سيفتح البوابات اكثر فاكثر لإجبار المقاومة في غزة على الدخول على خط المعركة المفتوحة وتجد اسرائيل وسيلة لإدخال حزب الله ولبنان على الخط باي شكل كي تظهر امام العالم انها مستهدفة حتى النهاية وانها تقوم فقط بالدفاع عن نفسها امام ايران وحلفائها وهو ما سيعني دعم الولايات المتحدة وغرب اوروبا المطلق وتشجيع صامت او قبول ناطق من الاخرين وتسعى دولة الاحتلال للاستفادة بالمستوى الاقصى من الاوضاع الدولية وفي مقدمتها روسيا اوكرانيا والغرب وصراعات كبار اسيا الصين واليابان والكوريتين والنقاط الساخنة والمتفجرة في العالم وتيه العالم العربي وحال لبنان وقطاع غزة والحصار العالمي لهما ووجود امريكا وغيرها ي سوريا كل ذلك سيجعل من اشتعال هذه الحرب فرصة حكومة الفاشية الصهيونية في انهاء الانقسام الداخلي وارتكاب جرائم غير مسبوقة تضيع ضمن الجرائم الكبرى المرتكبة اليوم في العالم وعلى راسها الحرب المدمرة بين روسيا واوكرانيا التي تشكل غطاء الغرب ضد روسيا او جيش الغرب ضد روسيا وفي مثل هذه الحالة لن يلتفت احد لما يحدث على هذه الارض البعيدة والمنسية.

ان جنين النموذج الابرز للثورة المسلحة الموحدة بكل جبهاتها من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الاقصى وابو علي مصطفى والمقاومة الوطنية وهي النموذج الذي بات يحتذى وان لم يلحق الجميع بركب جنين فان القطار سيفوتهم جميعا على قاعدة واحدة لا غير وهي ان الطبيعة لا تقبل ولا تحتمل الفراغ

اذا اردنا لريحنا ان تنتصر وتكنس دولة الاحتلال عبر بوابة جنين الى جهنمهم الاخيرة او على المحطة الاخيرة اليها فان الوحدة والتراص تحت سقف برنامج سياسي وطني مقاوم والابقاء على الثورة الشعبية مشتعلة ومتصاعدة في خاصرتهم الضعيفة بعيدا عن مشاركة المقاومة في غزة ولبنان او سوريا او أي مشاركة ايرانية معلنة والقدرة على الابقاء على ازمة الانقسام الداخلي في دولة الاحتلال وتعاظمه والا فان علينا ان ننتظر النتيجة العكسية ان بقينا بحال انتظارنا العاجز وانقسامنا القاتل.