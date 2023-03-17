ندوة حوارية نسوية تطالب باستمرار الحوار النسوي حول تطوير أشكال النضال

وطن: بناء على دعوة وجهها اتحاد لجان العمل النسائي واتحاد لجان المرأة العاملة وجمعية العمل النسوي تم عقد ندوة حوارية شاركت فيها ناشطات من مختلف القوى النسائية إلى جانب المستقلات تحت عنوان "الاولويات والتحديات التي تواجه الحركة النسوية وآليات العمل على تغيير الأدوات واشكال النضال" من خلال استعراض التحديات المحيطة بالمشروع الوطني الفلسطيني بعد تشكيل حكومة اسرائيلية يمينية متطرفة ضمن السياق الفلسطيني الذي يشهد الانقسام والخلاف الذي انعكس بآثاره السلبية على قطاع المرأة. واستعراض وتقييم الحالة النسوية التي شهدت التقهقر في السنوات الأخيرة لأسباب ذاتية وموضوعية.

وقامت بإدارة الحوار الكاتبة ريما نزال التي حددت الأسباب التي دعت الجهات المنظمة إلى فتح الحوار على مصراعيه على خلفية الطريق شديد الوعورة إلى انجاز التحرر الوطني والديمقراطي وتحقيق العدالة والمساواة معتبرة أن الثامن من آذار مناسبة لتقييم الانجازات والاخفاقات بشفافية وفحص الأدوات وأشكال النضال من أجل تجديدها وفق متطلبات الواقع واحتياجاته.

وفي استعراضها للتحديات الوطنية والسياسية تحدثت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية عن الآليات وأدوات العمل التي يجب توفيرها لتجاوز المأزق الذي نعيشه في المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الوطنية مستعرضة أشكال الانتهاكات الاحتلال والمجازر التي تؤشر على طبيعة المشروع الاستعماري التصفوي للقضية الفلسطينة مظهرة المشهد المقابل ممثلا بمؤشرات حالة النهوض الوطني ورسائلها الرافضة لقمة العقبة والحلول الأمنية وكذلك الحراكات الاجتماعية والمطلبية ورسائلها الواضحة وتأثيرها على الشارع، مؤكدة على الاستراتيجية الوطنية البديلة لاستراتيجية المفاوضات والتي اقرتها الهيئات التشريعيه الفلسطينه وعليها توافق وطني ومطلوب اشتقاق مهمات الحركة النسائية منها ووضع أشكال العمل والنضال المناسبة سواء في مواصلة الضغط الجماهيري النسوي من اجل انهاء الانقسام أو في المشاركه في المقاومة الشعبية باشكالها المختلفة وفي رصد انتهاكات الاحتلال وتدويل النضال.

وقامت سمر الاغبر عضو المكتب السياسي في حزب الشعب بتحليل أسباب تراجع الحركة النسائية مقارنة أدائها الحالي مع مشاركتها في الانتفاضة الأولى مظهرة أن التراجع بدأ بعد دخول السلطة رغم أولوية النضال الوطني في مرحلة التحرر الوطني إلى جانب النضال الاجتماعي والديمقراطي والمزاوجة بينهما معتبرة أن التراجع يمس دور الأحزاب المقاومة لصالح المقاومة الفردية، منوهة إلى دور الانقسام السياسي وانعكاساته سلباُ على دور النساء على الصعيد الوطني والقانوني والاجتماعي الذي ألحق الضرر بقطاع المرأة بشكل كبير علاوة على أثر الإسلام السياسي على تقدم مشاركة المرأة .

أما سهام البرغوثي نائب الأمين العام لحزب فدا فقد طالبت بعملية مراجعة نقدية للخطاب النسوي من حيث عدم ملاءمته مع الواقع حيث يغلب عليه المقاربة الحقوقية على حساب الخطاب الديمقراطي والاجتماعي مطالبة بعقد نقاشات عديدة لتطوير الخطاب النسوي بعيدا عن الخطاب الليبرالي الذي تتبناه المؤسسات النسوية أو خطاب الإسلام السياسي المتطرف بينما وصفت الخطاب النسوي اليساري بالمبعثر، مبرزة أهمية وضع العلاج للآثار الاقتصادية والاجتماعية بسبب سياسات الاحتلال وبسبب السياسات الحكومية وتأثير الاقتصاد التابع للاحتلال على البنية الاجتماعية الذي تعمق معاناة النساء مراجعة الخطاب النسوي وإكسابه البعد الطبقي الغائب منوهة إلى امكانيات التوحد على الخطاب الوطني بينما لا يمكن التوافق على المسالة الحقوقية.

وفي مداخلتها اعتبرت عايدة توما عضو الكنيست الاسرائيلي عن القائمة المشتركة اعتبرت أن يوم المرأة كيوم نضالي مبينة ان الشعب الفلسطيني يقف أمام مرحلة جديدة من تداعياتها ما يحدث داخل دولة الاحتلال مظهرة أثرها على النساء الفلسطينات وبأن المعركة الداخلية الجارية في إسرائيل المسماة بالنسبة لهم كمعركة على الجهاز القضائي بينما في الحقيقة بين تيارين في إسرائيل أحدهما يدعو لسيطرة اليهود على ارض إسرائيل الكبرى بينما التيار الثاني يؤمن بهذا الامر لكن يؤمن بضرورة تقديم تنازلات ما لتنفيذ مشروعه بينما يعمل الطرفان على تمرير قوانين عنصرية بهدف إحكام السيطرة والتحكم وحاليا يتم وضع قوانين من أجل قوننة العودة لبعض المستوطنات المحلاة أو العودة الى شمال الضفة وإلغاء فكرة الذهنية الإسرائيلية ان شمال الضفة غير تابعة للسيطرة الاسرائيلية مركزة على الاستنفار الشامل ضد الاحتلال بكافة اشكال النضال في الوقت الذي دعت إلى الانتفاضة على الواقع النسوي منتقدة الفصل المكانيكي بين الاجتماعي والوطني والطبقي.

ومن ثم قدمت كل من هيثم عرار عضو سكرتاريا بي دي اس وندى طوير من الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وساما عويضة من مركز الدراسات النسوية مداخلات انطوت على أشكال النضال التي قدمت نماذج ناجحة ومتطورة أثرت أدوات العمل قبل أن ينخرط الحضور المتميز بتنوعه في نقاش مثمر تمخض أوليا عن قرار استمرار الحوار حول تجديد أدوات النضال وتشكيل لجنة تحضيرية من أجل استمراره بحضور الشايات.