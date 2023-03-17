قوات الاحتلال يُغلق عدة شوارع في القدس لتأمين ماراثون تهويدي

وطن: أغلقت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، عددا من الشوارع في مدينة القدس، بحجة تأمين مسير ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة.

وأغلقت شرطة الاحتلا عشرات الشوارع من شمال المدينة (التلة الفرنسية والشيخ جراح)، وصولا إلى جنوبها (شارع القدس- الخليل) بما فيها منطقة حي المصرارة، وباب الخليل، وباب الجديد، وشارع يافا، وانتشرت بشكل مُكثّف في الطرقات، بحجةِ تأمين ما يسمى "ماراثون القدس 2023".

ويتزامن الماراثون التهويدي مع توافد آلاف المواطنين الفلسطينيين من القدس والداخل إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يعيق دخولهم ووصولهم للبلدة القديمة والمدينة نتيجة إغلاق عشرات الشوارع، الذي يتم بموازاة تشديد اجراءاتها في داخل البلدة القديمة وما تفرضه من قيود على الوصول اليها والى المسجد الاقصى.