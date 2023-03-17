حدادا على ارواح الشهداء .. الإضراب يعم محافظة جنين

وطن: عم الإضراب الشامل، اليوم الجمعة، محافظة جنين، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة، الذين ارتقوا امس على ايدي قوات الاحتلال في المدينة.

وكان ارتقى امس اربعة شهداء، واصيب نحو 20 مواطنا بعد ان تسللت وحدات الاحتلال الخاصة الى شارك ابو بكر المكتظ بالمواطنين عصرا واغتالت اثنين من المقاومين وسط عمليات اطلاق نار اسفرت ايضا عن استشهاد مواطنين اخرين احدهم فتى في السادسة عشرة.

والشهداء هم: صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير(37 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما).

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