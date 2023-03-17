الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون "العصيان" لليوم الـ 32

وطن: يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم الـ32 على التوالي، خطوات "العصيان" ضد إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأكّدت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنّ خطوات "العصيان" ستستمر حتّى إعلان الأسرى عن الشّروع بخطوة الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان، بعنوان: "بركان الحرّيّة أو الشهادة"، وفقا للبرنامج النضاليّ الذي أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وبينا أنّ خطوة الإضراب التي تعتبر أقسى خطوة يمكن للأسرى أن يلجأوا إليها، ستبقى مرهونة بموقف إدارة السّجون، وأيّ تحوّل يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى والمطلب الأساس ألا وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها بتوصيات من "بن غفير".