88 شهيدا ارتقوا منذ مطلع العام الجاري 56 منهم في جنين ونابلس

وطن: ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ان اجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ مطلع العام الجاري على ايدي قوات الاحتلال ومستوطنيه، بلغ ٨٨ شهيداً ، بينهم ١٧ شهيداً من الأطفال، وشهيدة.

وسجل العدد الاكبر من الشهداء في محافظة جنين (٣٥ شهيداً)، تلتها محافظة نابلس (٢١ شهيداً)، ومحافظة الخليل (٧ شهداء)، و محافظة القدس (٦ شهداء)، ومحافظة أريحا والأغوار (٥ شهداء)، ومحافظة قلقيلية (٥ شهداء)، ومحافظة رام الله والبيرة (٣ شهداء)،

وقطاع غزة (شهيدان)، ومحافظة بيت لحم (شهيدان)، ومحافظة سلفيت (شهيد)، ومحافظة طوباس (شهيد).