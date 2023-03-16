"الشين فين" يقدم مشروع قرار لسحب استثمارات الحكومة الايرلندية من شركات تعمل في المستوطنات

وطن: قال الرئيس الوطني لحزب "الشين فين" الايرلندي ديكلان كيري، إن الحزب أعد مشروع قانون سيتقدم به للبرلمان، يقضي بسحب استثمارات الحكومة الايرلندية من تسع شركات عالمية تستثمر بها حاليا وورد أسمها في اللائحة السوداء التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2020 للشركات التي تستثمر في المستوطنات.

جاءت تصريحات كيري ذلك خلال لقاء عقدته لجنة "مناهضة الفصل العنصري" في المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، مع قيادة حزب "الشين فين" وأعضاء برلمانيين من الحزب، بحضور أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير.

وأعلن كيري، إطلاق حملة لبناء تحالفات مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الايرلندية لدعم الحقوق الفلسطينية.

من جهته، قال النائب في البرلمان الايرلندي جون بريدلي إن مشروع القانون يطالب وكالة الأملاك الحكومية الايرلندية بسحب استثماراتها من الشركات التسع الواردة في قائمة الأمم المتحدة السوداء.

وأكد تقديم مشروع القانون لمكتب التشريعات في البرلمان الايرلندي ضمن التشريعات ذات الأولوية، وسيعرض على التصويت والمناقشة مع الحكومة.

بدوره، شكر الزعارير حزب "الشين فين" على الدور التاريخي الذي يلعبه الحزب في دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأطلع قيادة الحزب وأعضاء البرلمان، على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا بحق شعبنا، متطرقا إلى الدور البرلماني للمجلس الوطني الفلسطيني لمواجهة إرهاب الدولة الإسرائيلي.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، رئيس لجنة مناهضة الفصل العنصري في المجلس الوطني سنان شقديح، ومقرر اللجنة عنان دعنا، وأعضاء اللجنة: ليلى العلي، وجيه أبو ظريفة، عماد بدوي وغيان بركات