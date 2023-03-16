الافراج عن الصحفي عامر أبو عرفة بعد 8 شهور في "الإداري"

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن الصحفي عامر أبو عرفة من الخليل بعد 8 شهور في الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال، الصحفي أبو عرفة، في 19 تموز/ يوليو الماضي، من مدينة الخليل، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، وحولته لاحقا للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة له سوى عمله الصحفي.

وأبو عرفة (39 عاما) متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويعمل مراسلاً لوكالة "قدس برس". وسبق أن اعتقل أبو عرفة بما مجموعه ست سنوات لدى الاحتلال، بدأت عام 2003، حيث أمضى أربع سنوات، وأعيد اعتقاله عام 2011، ليقضي في الاعتقال الإداري عامين آخرين.