موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن: تحتضن مدينة نيون السويسرية، يوم الجمعة 17 مارس 2023، مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى بطولة الدوري والمؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم سحب قرعة البطولات الأوروبية، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون سويسرا، في تمام الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش.

وسيتم سحب قرعة دوري الثمانية والأربعة لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، عن الساعة (11:00) بتوقيت غرينتش.

الأندية المتأهلة إلى الدور بع النهائي "للتشامبيونز ليغ":

ريال مدريد (إسبانيا)

نابولي (إيطاليا)

بنفيكا (البرتغال)

تشيلسي (إنجلترا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

ميلان (إيطاليا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

مانشستر سيتي (إنجلترا).

نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

لا توجد أي محاذير في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما كان الحال في دور الـ16، حيث يمكن لفريقين من نفس البلد أن يلتقيا في هذه المرحلة، كما أن القرعة هي التي ستحدد الفريق صاحب مباراة الذهاب.

القنوات الناقلة للقرعة:

ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية بنقل مراسم سحب القرعة على الهواء مباشرة.

وتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصرية لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن متابعة البث المباشر للقرعة أيضا من خلال الصفحة الرسمية لقناة "بي إن سبورتس" الإخبارية على موقع "يوتيوب".

كما يتيح الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرصة متابعة البث المباشر للقرعة.



تاريخ إقامة المباريات المتبقية لدوري الأبطال:

من المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، على أن تجري مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

بينما ستجري مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي (9 و10) مايو المقبل، والإياب يومي (16-17) من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية فستقام يوم 10 يونيو 2023، على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول.

المصدر: RT