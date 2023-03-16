الاحتلال يعتقل طفلين وشابا مقدسيين ويمدد اعتقال آخرين

وطن:اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طفلين وشابا مقدسيين، ومددت اعتقال آخرين.

وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يمان حجاج (15 عاما) من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أيام من الإفراج عنه، وأعادت اعتقال الطفل وائل شاهين (17 عاما) من بلدة سلوان، لحظة الإفراج عنه اليوم، بعد أن أمضى سبعة أشهر في سجونها.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم شابا من البلدة القديمة بالقدس، لم تعرف هويته بعد، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.

وفي السياق ذاته، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي عمر عابدين حتى الثلاثاء المقبل، وكان قد اعتقل في الثاني والعشرين من شباط الماضي بعد استدعائه للتحقيق، كما مددت اعتقال الشاب عبد الناصر أبو سنينة من البلدة القديمة في القدس لخمسة أيام، بعد اعتقاله في الثاني عشر من الشهر الجاري.

كذلك، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب حمزة عودة الله من بلدة شعفاط حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، وكان قد اعتقل في السابع من شباط الماضي، وأجلت محاكمة الشاب يزن حمادة من بلدة صور باهر حتى الأربعاء المقبل، بعد اعتقاله من منزله في بلدة صور باهر في الخامس والعشرين من شباط الماضي.