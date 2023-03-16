«الديمقراطية»: مجزرة جنين النكراء تكشف حقيقة ما يحضر له اجتماع شرم الشيخ

وطن: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة جنين النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدينة جنين، رسالة إسرائيلية شديدة الوضوح والوقاحة عما يتم التحضير له في اجتماع شرم الشيخ الأمني المنوي عقده يوم الأحد القادم.

وقالت الجبهة في بيان وصل لوكالة وطن نسخة منه "لقد تجاوزت عنجهية دولة الاحتلال وحكومتها الفاشية كل الحدود، وتمادت في إجرامها بدون أي حساب، في رهان منها على حالة العجز التي تعانيها السلطة الفلسطينية وارتهانها للوعود الأمريكية، واستخفافها بمصالح شعبنا وأمنه واستقراره وحقه في العيش الكريم" .

وأضافت الجبهة أن «جريمة جنين النكراء وما سبقها من جرائم لا تقل عنها فاشية ووقاحة وعنجهية، لا يمكن الرد عليها إلا بموقف وطني صارم حده الأدنى الرجوع عن قرار المشاركة في اجتماع شرم الشيخ، والتحلل من تفاهمات اجتماع العقبة التي انكرتها حكومة الاحتلال قبل أن يجف حبرها، والعودة بدلاً من ذلك الى رحاب المؤسسة الوطنية الجامعة وإلا فإن كل بيانات الإدانة والاستنكار، لن تكون سوى أضاليل وأكاذيب ومناورات غش، بات شعبنا يعرف مقاصدها الحقيقية وينظر إليها باحتقار شديد»