الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني يطالب بالعدول عن قرار المشاركة في اجتماع شرم الشيخ وتطبيق قرارات المجلسين " الوطني والمركزي"

وطن: طالب الائتلاف القيادة الفلسطينية بالعدول عن قرار المشاركة في اجتماع شرم الشيخ وتطبيق قرارات المجلسين " الوطني والمركزي " والدعوة لمقاطعة الاحتلال ورفع الغطاء عنه كما حدث في جنوب أفريقيا موضحا ان المشاركة في اجتماع شرم الشيخ يمثل انزلاقا سياسيا خطيرا وخروج عن قرارات المجلسين " الوطني والمركزي " والتي نصت بشكل واضح على وقف العمل بالاتفاقيات

واعتبر الائتلاف في بيان وصل وكالة وطن تسخة منه ان المشاركة في الاجتماع سيمكن الاحتلال من التغطية على جرائمه في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإعطاء شبكة امان وخيط نجاة للحكومة الفاشية جراء برنامجها وتصرفاتها ما سيجعلها تستغل مثل هذه الاجتماعات لستباحة الدم الفلسطيني وارتكاب مجازر كان اخرها جريمة الاعدام بحق اربعة في مدينة جنين نفذتها قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي هذا اليوم مبينا ان المشاركة في اجتماع شرم الشيخ لا يخدم القضية الفلسطينية وهي بمثابة التفاف على الحالة الفلسطينية المقاومة في الاراضي الفلسطينية التي يستوجب حمايتها وتطويرها ودفعها للامام وتوفير خاضنة شعبية لها

واضاف الائتلاف بان الاحتلال لا يحترم القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ولا يلتزم بالاتفاقيات الموقعة إلا بالشق المتعلق فيها لصالحه مستغربا قرار المشاركة بعد ٣٢ عاما على توقيع اتفاقية اوسلو الذي هدمته جرفات ودبابات الاحتلال والإجراءات الاجرامية والتي لم ولن تتوقف يوما

ودعا الائتلاف الإدارة الأمريكية التوقف عن الكيل بمكيالين ودعم الحكومة الإسرائيلية العنصرية الفاشية ماديا وعسكريا ودبلوماسيا مما شجع هذه الحكومة على ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا

واكد الائتلاف بضرورة تبنى استراتيجية وطنية عمادها الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواصلة الكفاح والنضال والمقاومة حتى انهاء الاحتلال