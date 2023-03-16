حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تنعى شهداء جنين البواسل وتؤكد أن مجازر الاحتلال الفاشي لن تكسر مقاومة الشعب الفلسطيني

وطن: نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية شهداء جنين البطولة و الصمود وأكدت أن جرائم الاحتلال الفاشي لن تكسر ارادة و مقاومة الشعب الفلسطيني كما أكدت أن ارتكاب جيش الاحتلال لمجزرة دموية جديدة وهي الخامسة هذا العام تمثل استمرارا لاعلان حكومة الفاشيين الحرب المفتوحة على شعبنا الفلسطيني .

وقالت إن هذه الجريمة كسابقاتها تستدعي التوجه فورا دون إبطاء الى وحدة وطنية كفاحية و ليس الذهاب الى مؤتمرات جوهرها أمني كالعقبة من قبل و لاحقا شرم الشيخ و التي يستغلها الاحتلال للتغطية على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ولدفع الفلسطينيين نحو صراعات داخلية تمزق قدرتهم على الصمود في وجه مؤامراته.

و في هذا السياق فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تجدد دعوتها للسلطة الفلسطينية و غيرها من الاطراف العربية عدم المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ المزمع عقده يوم الاحد المقبل، و العمل على فرض العقوبات والمقاطعة على حكومة الاحتلال الفاشية المعرضة للسقوط داخليا وخارجيا .

