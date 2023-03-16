روان سقف الحيط: جئت من أقرب نقطة للسماء إلى دبي لأقدم تجربة المعلمة الفلسطينية





وطن: شاركت المعلمة روان سقف الحيط من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية مع ثلاثة معلمين ومعلمات من مختلف الجامعات الفلسطينية الاستاذة فاطمة دويكات، الاستاذ حازم حشايش والاستاذة نداء الجعبري، في مؤتمر " تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها في الدول العربية" الذي عقد في دبي بمشاركة ممثلين من الدول العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات في هذا المجال لتعزيز التطور المهني لينعكس إيجاباً على العملية التعليمية.

وعرضت سقف الحيط خلال مشاركتها أبرز الإنجازات التربوية للمعلم الفلسطيني ، من خلال إشراك الطلاب ومساهمتهم في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، اذا عملت على إقامة معرض بيئي بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية لنشر الوعي البيئي بين الطلاب ، بالإضافة إلى تنظيم أول قرية ثقافية في مدينة أريحا.

وبينت للمشاركين في المؤتمر أهمية فهم "الثقافة الخاصة " لكل طالب من أجل بناء خطة تعليمية وتطوير أساليب التدريس التي تتناسب مع الفئة التعليمية وتساعد الطلاب على تحديد هويتهم والهدف الذي يريدونه.

وقالت سقف الحيط ، إنها أتت من أريحا أخفض بقعة في العالم ومن أقرب مكان للسماء - القدس ومن مدينة نابلس التي تفيض برائحة الياسمين ، لتقول إنه رغم الألم الذي تعيشه المعلمة في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحصار الذي يفرضه بين الحين والآخر على المدن ، يمكنها تحقيق الإنجازات والإبداع بدعم من وزارة التربية والتعليم.

وذكرت بأن التحديات التي يواجهها المعلم تتمثل في القضاء وقتا طويلا أثناء تنقله من مدينة إلى مدينة ومن مدرسة إلى مدرسة أخرى، منتظرا على الحواجز التي ينصبها الاحتلال قبل وبعد دوامهم مما يشكل تأثيرا نفسيا على الطلبة.

وأعربت سقف الحيط عن امتنانها لوزارة التربية والتعليم والطاقم التربوي الذي دعمها في كل خطوة ومديرها في مدرسة هشام بن عبد الملك الاستاذ عمران براهمة وكل طالب ساهم في تعزيز المعرفة.

ويذكر بأن المعلمة سقف الحيط ، في العشرينيات من عمرها ، من مدينة نابلس. تعمل معلمة لغة انجليزية في مدرسة هشام بن عبد الملك الثانوية للبنين في مدينة أريحا. وتقوم بتدريس الفئات المهمشة من البدو والطلاب من المخيمات الفلسطينية في المدرسة، وهي ناشطة شبابية مهتمة بالتوعية البيئية والوطنية ولاعبة كرة قدم مع فريق رياضي نسائي (دوزن) ، يشارك في مسابقة عالمية لأهداف التنمية المستدامة لتعزيز مفاهيمها بين المجتمع المحلي.