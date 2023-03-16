(محدث).. أربعة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

وطن للانباء: أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال عصر اليوم الخميس في جنين الى أربعة شهداء.

والشهداء هم : نضال خازم28 عاماً، وعمر عوادين16 عاماً، ويوسف شريم29 عاماً، الشهيد لؤي خليل الزغير 37عاماً.

ووفقا لوزارة الصحة فإن الاصابات توزعت كالاتي:

-مستشفى الرازي: 12 إصابة بالرصاص الحي بينها 4 إصابات خطيرة.

- مستشفى جنين الحكومي: 5 إصابات طفيفة بالرصاص الحي.

- مستشفى ابن سينا التخصصي: 3 إصابات طفيفة بالرصاص الحي وشظايا.

وأوضحت مصادرة محلية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت وسط مدينة جنين، وتحديدا شارع أبو بكر المزدحم بالمواطنين، وأعدمت شابين، وما لبثت وزارة الصحة ان اعلنت عن استشهاد مواطن ثالث برصاص الاحتلال الذي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من قواته وسط اطلاق للرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.

يتبع..