جمعية تنمية وإعلام المرأة "تام" تشارك fقمة لجنة وضع المرأة في نيويورك

وطن: شاركت جمعية تنمية وإعلام المرأة (تام) في الدورة ٦٧ لقمة وضع المرأة المنعقدة في الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك من خلال وفد ضم كلا من: الدكتورة سناء السرغلي رئيسة مجلس إدارة تام، وليندا جرايسة نائبة رئيسة المجلس، ووئام هماش منسقة مشروع (معا ننهض)، حيث شاركت د. سناء كمتحدثة رئيسية في حدثين جانبيين، تمثل الأول بمشاركة مع وزيرة المرأة الدكتورة آمال حمد، والـ ESCWA حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال.

وركزت د. سناء في خطابها على الحق في التعليم، وارتباط هذا الحق بالهوية الفلسطينية ومدى تأثير ممارسات الاحتلال من هدم المنازل والتهجير القسري على ممارسة هذا الحق وسبل الوصول له، مستعرضة شهادات حية لنساء وفتيات من الضفة وغزة والقدس.

أما الكلمة الثانية، فكانت في الحدث الجانبي الذي نظمه مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والشبكة العربية النسوية لمؤسسات المجتمع المدني، حول التعليم والحملات الرقمية من أجل المساواة الجندرية في فلسطين والشرق الأوسط، واستعرضت في كلمتها أهمية تعزيز مفهوم الحقوق الرقمية وآلية الاستفادة منها، والتأكيد على تضمينها كجزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحةً أن مثل هذا الحقوق يتم انتهاكها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر مما يعزز الخوف لدى النساء والفتيات من استخدام التكنولوجيا، وخاصة في التعليم.

وفي جزئية مداخلات المجتمع المدني قدمت وئام هماش منسقة مشروع (معا ننهض) مداخلة المجتمع المدني كصوت شبابي نسوي في الحدث الجانبي المنظم من قبل وزارة المرأة، حيث ركزت على الحق في الرعاية الصحية، والانتهاكات التي تتعرض لها النساء في هذا الجانب، مقدمة حالات وأمثلة قامت "تام" بتوثيقها في تقرير أعدته حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي يقوم بها الاحتلال ضد النساء في فلسطين.

كما شارك الوفد في العديد من الاجتماعات واللقاءات الأخرى التي نظمتها كل من شبكة كرامة، والشبكة العربية النسوية