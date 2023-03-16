رئيس جامعة القدس يستقبل رئيس هارفارد الأمريكية

وطن: استقبل رئيس جامعة القدس د. عماد أبو كشك وفدًا من جامعة هارفارد الأمريكية ممثلًا برئيسها البروفيسور لورانس باكو، وذلك في حرم الجامعة الرئيس في زيارة أولى فريدة لرئيس هارفارد العريقة إلى جامعة فلسطينية، بحضور عدد من نواب الرئيس ومساعديه.

وضم الوفد الزائر نائب رئيس جامعة هارفارد للشؤون العامة الدكتور بول أندرو، ونائب الرئيس لشؤون الخريجين والتطوير الدكتور برايان لي، ومديرة الشراكة المجتمعية أديل فلييت باكو، ومسؤول العلاقات الدولية الدكتور مارك شوارتز، ونائب الرئيس المشارك المديرة التنفيذيّة لجمعية خريجي هارفارد سارة كارمون.

بدوره، رحب رئيس جامعة القدس أبو كشك بالوفد متحدثًا عن تاريخ كليات الجامعة وبرامجها وشراكاتها العالمية في برامج أكاديمية فريدة مواكبة للتكنولوجيا والرقمنة ومتطلبات السوق حول العالم.

وتطرق الطرفان لضرورة تعزيز التعاون المشترك على مستوى البرامج الأكاديمية والتبادل الطلابي والأكاديمي والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، في سبيل تطوير خطة شراكة قادرة على الارتقاء بالمستوى البحثي والريادي للطلبة والخريجين.

هذا ورافق د. أبو كشك الوفد الزائر في جولة تعريفية إلى كليات الجامعة ومرافقها ومراكزها البحثية والمهنية، بغرض اطلاعه على سير عملها.

وتعد هذه الزيارة الفريدة التي يقوم بها رئيس هارفارد العريقة هي الأولى لجامعة القدس والجامعات الفلسطينية عامة.