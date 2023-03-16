مصرف الصفا يطلق خدمة الإنترنت البنكي "صفا أونلاين"، وتطبيق الموبايل البنكي "صفا موبايل" بتحدث أكثر رقمية وأكثر تطوراً

وطن: أطلق مصرف الصفا اليوم التحديث الجديد لخدمة الإنترنت البنكي "صفا أونلاين" وتطبيق الموبايل البنكي "صفا موبايل"، بتصميم جديد، ومواصفات تقنية محدثة، لتقديم أفضل تجربة مصرفية رقمية متطورة لعملائه.

ويأتي هذا التحديث من ضمن الرؤية الاستراتيجية للمصرف بأتمتة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة تعزز استراتيجية التحول الرقمي للمصرف. حيث سيتمكن عملاء مصرف الصفا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي من إنجاز العديد من المعاملات المصرفية المختلفة دون الحاجة إلى زيارة فروع ومكاتب المصرف؛ الأمر الذي من شأنه أن يوفر الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى منح العملاء القدرة على إدارة حساباتهم في أي وقت ومن أي مكان.

وسيتمكن عملاء مصرف الصفا من خلال التحديث الجديد من إنجاز العديد من الأمور المتعلقة بإدارة الحسابات، والبطاقات، والحوالات المالية، وخدمات التمويل، وإدارة الودائع، والتسديد الإلكتروني، بالإضافة إلى خصائص أخرى بسهولة وبراحة وبأمان. حيث تمتاز خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، لتعمل بجميع الأنظمة التشغيلية، وتتيح للعملاء الدخول السريع وإمكانية التنقل بين القوائم بسهولة كبيرة، لتؤسس بذلك لقاعدة تقنية متطورة تتيح لفريق المصرف الاستمرار بالعمل على تطوير هذه المنصات، وزيادة خدمات رقمية إضافية في المراحل القادمة.

ومن خلال التسجيل في الإنترنت البنكي أو تحميل تطبيق الموبايل البنكي لمصرف الصفا، والذي يمكن للعملاء التسجيل فيه دون الحاجة لزيارة الفروع بيسر وسهولة، سيتمكن عملاء المصرف من إدارة جميع حساباتهم في المصرف؛ من حيث الاطلاع على الأرصدة، وسجل الحركات الخاص بكل حساب، والحصول على كشف حساب، والحصول على تفاصيل الشيكات، بالإضافة إلى إرسال طلب الحصول على دفتر شيكات جديد، وإمكانية فتح حساب توفير جديد، ومعرفة رقم "الآي بان" الخاص بكل حساب. كما وسيتمكن العملاء من الاطلاع على تفاصيل البطاقات وأرصدتها، وطلب بطاقات جديدة، وتحديد أو تعديل سقوف حركات الإنترنت الخاصة بالبطاقات، بالإضافة إلى استرجاع الرمز السري الخاص بالبطاقات في حال نسيانه.

أما على صعيد الخدمات المصرفية الأخرى، فسيتمكن العملاء من الاطلاع على التمويلات وأرصدتها، وعدد الأقساط المتبقية وقيمتها، بالإضافة إلى الاطلاع على أرصدة الودائع، وإمكانية تحويل الأموال بين حسابات العملاء أو إلى حسابات أخرى في مصرف الصفا، أو إلى حسابات محلية في بنوك أخرى أو إلى حسابات خارجية بسهولة ويسر.

كما تتيح خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي للعملاء تسديد الفواتير المستحقة عليهم لمزودي الخدمات المختلفة مثل شركات الاتصالات وشركة الكهرباء ومصلحة المياه، وشحن أرصدة للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وأرصدة الألعاب الإلكترونية.

من جهته، أكد المدير العام لمصرف الصفا نضال البرغوثي أن المصرف ملتزم بتقديم أفضل الخدمات التي تضع العملاء في محور الاهتمام، وتهدف إلى منحهم تجربة مصرفية سريعة، وسلسلة، تواكب التطورات الحاصلة على جميع مستويات الحياة، بما يتناسب وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف البرغوثي أن المصرف يحرص على تقييم تجربة العملاء المصرفية الرقمية عبر كافة قنوات المصرف بشكل مستمر، ليتمكن من تقديم أفضل التحديثات التي تعزز تجربة عملاء مصرفية رقمية ومتطورة، تماشياً مع شعار مصرف الصفا بتقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة على الأصول. حيث أطلق المصرف بالتزامن مع تحديث خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي، الموقع الإلكتروني للمصرف بحلة جديدة، لتتناسب والتحديث الحاصل على القنوات الإلكترونية الأخرى للمصرف، وتعزز خطوات المصرف في تحقيق التحول الرقمي بما يلبي تطلعات عملائه.

ويمكن لعملاء مصرف الصفا تحميل تطبيق "صفا موبايل" من خلال متاجر التطبيقات عبر الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل iOS و Android، والتسجيل في التطبيق أو في الإنترنت البنكي "صفا أونلاين" مجاناً، ودون الحاجة لزيارة فروع المصرف.