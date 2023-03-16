تقرير: "اسرائيل" وافقت على تزويد اوكرانيا بمنظومات مضادة للمُسيرات

وطن: أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، بأن "إسرائيل" وافقت مؤخرا، على تزويد أوكرانيا بمنظومات مضادة للطائرات المسيرة.

ونقلت هذه المعلومات عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين، قالوا إن "إسرائيل" وافقت مؤخرا على تراخيص تصدير لبيع محتمل لأنظمة تشويش مضادة للطائرات بدون طيار.

وقال الموقع إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالموافقة على التراخيص خلال زيارته لكييف منتصف شباط/فبراير الماضي.

وأضاف أن وفدا من وزارة الدفاع الأوكرانية زار دولة الاحتلال مؤخرا للحصول على عرض تقديمي حول أنظمة مواجهة المسيرات، مشيرا إلى أنه لم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أنظمة التشويش دفاعية ولا تستخدم أي نيران حية يمكن أن تقتل الجنود الروس.

وستمكن تلك المنظومة كييف من "مواجهة الطائرات الإيرانية بدون طيار التي استخدمتها روسيا خلال الحرب".

وبهذه الخطوة، تكون "إسرائيل"، وافقت للمرة الأولى منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا شباط/فبراير 2022، على تراخيص تصدير دفاعية لمبيعات أسلحة محتملة لكييف، علما انها (اسرائيل) كانت حريصة على عدم تقديم مساعدة عسكرية لكييف، خشية أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى توتر مع روسيا.