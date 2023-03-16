حركة المقاطعة تستنكر اتفاقية مجموعة (MBC) مع شركة للاحتلال

وطن: استنكرت حركة مقاطعة الاحتلال (BDS) توقيع مجموعة (MBC) مؤخراً اتفاقية بين منصتها "شاهد" وشركة "بارتنر" الإسرائيلية وتطالبها بالتراجع الفوريّ عن الاتفاقية. كما دعت الجماهير العربية إلى مقاطعة "شاهد" حتى التراجع عن تطبيعها بكافة أشكاله.

وبحسب حركة المقاطعة فإن هذه الاتفاقية تُعتَبر تواطؤاً مع جرائم دولة الاحتلال ومستوطنيه المستعمرين في إرهاب الفلسطينيين وقتلهم، بحماية من جيش الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة.

وأضافت اللجنة أن الاتفاقية بمثابة خيانة علنية لقضية ملايين الفلسطينيين والعرب، واستثمارياً غريباً، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية من قبل"شاهد" تأتي بالتزامن مع خسارات سوق الاستثمار في دولة الاحتلال ومنها، تحويل مستثمرين إسرائيليين لأكثر من أربع مليارات دولار أمريكي، من البنوك الإسرائيلية إلى بنوك أمريكية وأوروبية حتى منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي.