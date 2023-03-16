بنك القدس يُكلف دريد جراب قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك

وطن: قرر مجلس إدارة بنك القدس تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة دريد جراب قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك لمدة شهرين قابلة للتمديد.

وفي إفصاح له للسوق المالي و هيئة سوق رأس المال قال إن القرار جاء بعد قبول استقالة صلاح هدمي الرئيس التنفيذي السابق للبنك.

وجاء في الإفصاح أن دريد جراب سيتولى مهامه ابتداء من 1/4/2023 ولحين تعين رئيس تنفيذي جديد.

يذكر أن بنك القدس تأسس في العام 1995 ويمتلك الآن 39 مكتبا وفرعاً منتشرة في فلسطين ويقدم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية والحلول التجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.