مقتل رجل بجريمة إطلاق نار في طوبا الزنغرية بالداخل

وطن: قُتل رجل (48 عاما)، صباح اليوم في جريمة إطلاق نار، داخل مركبته في قرية طوبا الزنغرية، بأراضي 48.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، جرى نقل الرجل بواسطة سيارة خصوصية إلى المستشفى في مدينة صفد، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، لكن دون جدوى، واضطروا لإقرار وفاته متأثرا بإصابته بالغة الخطورة.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية اليوم، إلى 31 قتيلا، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

(المصدر- عرب 48)