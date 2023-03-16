دراسة حديثة: النوم أقل من 5 ساعات يُهدد الحياة

وطن: كشفت دراسة جديدة أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يزيد من مخاطر تجلط الدم. مبينة أن قلة النوم تزيد من فرص انسداد الأوعية الدموية في الساقين.

ووجد باحثون من السويد، تتبعوا في دراسة جديدة، معدلات الإصابة بالمرض لدى 650 ألف بالغ، وقارنوها بمدة نومهم كل ليلة أن عدم النوم من 7-9 ساعات يرفع نسب خطر الإصابة بالانسداد الشرياني.

وقال شواي يوان، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم، إن النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في الليلة هو عادة جيدة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين المحيطية.

ويعاني 2 من كل 10 بريطانيين فوق الـ 60 عامًا من هذه الحالة، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

وهي الحالة الأكثر شيوعًا لدى المدخنين والأشخاص المصابين بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، ويمكن أن تتسبب بآلام شديدة عند المشي وخدر وهشاشة أظافر وتقرحات.

وقارن الباحثون عدد الأشخاص الذين ينامون مع ما إذا كانوا قد أصيبوا بهذه الحالة، ثم حللوا بياناتهم الجينية لتقييم ما إذا كان النوم يؤثر على فرص الإصابة بمرض الشريان المحيطي أو العكس.

وارتبط النوم أقل من 5 ساعات في الليلة بخطر مضاعف تقريبًا للإصابة بالمرض مقارنة بـ 7 إلى 8 ساعات.

وتوصلت دراسة سابقة نُشرت في فبراير الماضي، إلى أن عدم النوم لليلة واحدة فقط يُظهر الدماغ أكبر سناً، "كما لو كان قفز عاماً أو عامين بين عشية وضحاها"، ومع ذلك فإن هذه التغييرات تختفي بعد ليلة ينال فيها قسطاً وافراً من النوم.

وتشير النتائج، التي نُشرت في 20 فبراير/شباط 2023، في مجلة علم الأعصاب، إلى أن ليلة كاملة دون نوم تُحدث تغييرات في الدماغ مماثلة لتلك التي تظهر بعد تقدمه في السن عاماً أو عامين.