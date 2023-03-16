اقتحامات ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية جنين وقلقيلية ومنطقة رام الله التحتا وبلدة نعلين بمحافظة رام الله، وداهمت منازل ومباني، الامر الذي تخلله مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال.

واندلعت في مدينة جنين اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة منازل واعتقلت اربعة شبان هم:داود نصار وسليمان نصار، ومحمد ابو الوفا وأوس أبو الوفا عقب اقتحام منازلهم في مدينة جنين.

كما واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، حيث تصدى لها عشرات الشبان واندلعت مواجهات تخللها تفجير الاحتلال عبوة ناسفة بواسطة روبوت آلي خلال اقتحامه المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة رام الله التحتا ودهمت بناية سكنية، كما واقتحمت بلدة نعلين بالمحافظة ودهمت احد المنازل وفتشته وخربت العديد من محتوياته.

هذا وشملت اقتحامات الاحتلال الليلة الماضية قوات الاحتلال مدينة بيت لحم.