ائتلاف حكومة الاحتلال يسقط مشروع قانون لفرض السيادة على غور الأردن

وطن: أسقط ائتلاف حكومة الاحتلال، الأربعاء، مشروع قانون لفرض السيادة على غور الأردن، قدّمه حزب "يسرائيل بيتينو"الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان.

وصوّت 66 عضو كنيست ضدّ مشروع القانون، فيما أيّده 14 عضو كنيست.

وقال ليبرمان خلال تقديم القانون: "أنتم حكومة كلام فارغ"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"تهرب الحكومة اليمينية من الالتزامات العامة، ليس فقط في ما يتعلق بقضية الأغوار، ولكن بشأن قضية إخلاء الخان الأحمر كذلك، وبشأن قضية استيطان إفيتار".

وفي وقت لاحق، أعلن أعضاء كنيست من "عوتسما يهوديت"، أنهم سيقدمون مشروع قانون مماثل للذي طرحه ليبرمان، لفرض السيادة على مناطق بالضفة الغربية وغور الأردن.