وكالة الطاقة الذرية تعلن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم من ليبيا

رام الله - وطن للانباء: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، وذلك في "بيان سري" وجهته لأعضاء المنظمة، مشيرة إلى أنها ستجري متابعة لتحديد ملابسات ما حصل.

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، في البيان السري، الذي اطلعت عليه رويترز، إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش، الثلاثاء، أن " قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي كانت ليبيا قد أعلنت أنها مخزنة في الموقع، ليست موجودة فيه".

فيما كشف البيان أن عملية تفتيش كانت مقررة، العام الماضي "وتأجلت بسبب الوضع الأمني في المنطقة"، وتم إجراؤها أخيراً الثلاثاء.

وأضاف البيان الذي صدر في صفحة واحدة، أن "10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن في شكل تركيزات لليورانيوم الخام ليست موجودة"، مشيراً إلى أن الوكالة ستجري "مزيداً من الأنشطة" لتحديد ملابسات إزالة اليورانيوم من الموقع الذي لم تذكر اسمه والمكان الذي يوجد فيه الآن.

وقال البيان: "الجهل بالموقع الحالي للمواد النووية قد يشكل خطراً إشعاعياً، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن النووي"، مضيفاً أن الوصول للموقع يتطلب "لوجستيات معقدة".

وتخلت ليبيا بقيادة معمر القذافي عام 2003 عن برنامجها للأسلحة النووية الذي اشتمل على أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم وكذلك معلومات عن تصميم قنبلة نووية لكنها لم تحقق تقدماً كبيراً نحو تصنيع قنبلة.