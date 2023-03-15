قبيل اجتماع شرم الشيخ .. اشتية والشيخ يلتقيان المبعوث الأميركي هادي عمرو

وطن: التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو، بحضور مستشار الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، تحضيرا للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ، الأحد المقبل.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب الشيخ، والذي اشار الى ان الشيخ بحث مع المبعوث الامريكي العديد من القضايا والملفات الاقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة. وتم عقد هذا الاجتماع تحضيراً للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم الأحد.

وبحسب البيان، بحث الشيخ مع المبعوث الأميركي "العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة".

وفي شباط/ فبراير الماضي، انعقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوبي الأردن، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

من جانبه دعا رئيس الوزراء محمد اشتية لضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه هادي عمرو، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، "إن شعبنا يعيش ضغوطا غير مسبوقة، على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية من تصاعد الاستيطان والقتل والاقتحامات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وعلى الصعيد المالي هناك ارتفاع في حجم الاقتطاعات الاسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وانخفاض حاد بأموال المساعدات الخارجية، وارتفاع الأسعار والتضخم على مستوى عالمي".

ودعا رئيس الوزراء إلى ضغط أميركي جدي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تقتطعها بشكل غير شرعي.

وبحث الطرفان سبل انجاح اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في شهر أيار المقبل في العاصمة البلجيكية، بروكسل.