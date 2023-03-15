استشهاد منفذ عملية "مجدو" .. وصل من لبنان وكان يرتدي حزاما ناسفا

وطن: كشفت مصادر عبرية بعض التفاصيل المتعلقة بالحدث الامني شمال فلسطين المحتلة، وانفجار "مجدو".

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان شابا وصل من لبنان قام بزرع العبوة الناسفة وتفجيرها قرب "مجدو".

ولفتت ان قوات الاحتلال لاحقت الشاب الذي كان داخل مركبة مع شخص اخر وقد تبين ان بحوزته حزاما ناسفا على وسطه، وان قوات الاحتلال قامت بقتله، واعتقلت السائق.

ولفتت ان الشاب نجح في اختراق الحدود الفلسطينية اللبنانية، وتمكن من زرع العبوة الناسفة وتفجيرها.

واكد جيش الاحتلال في بيان له التفاصيل التي نشرتها وسائل الاعلام العبرية، لافتا الى انه يجري تحقيقا موسعا حول العملية وفحص مدى علاقة حزب الله فيها.