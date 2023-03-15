الدرس المستفاد من تخفيض علاقات جنوب أفريقيا مع إسرائيل

كتب عوض عبد الفتاح: في السابع من شهر آذار الجاري، اتخذ برلمان جنوب أفريقيا قراراً بخفض العلاقات مع إسرائيل، وإضفاء الطابع الرسمي على قرار سابق بسحب سفير جنوب افريقيا من تل أبيب، والإبقاء على ملحق دبلوماسي فقط . و في الشهر الماضي، تم طرد الوفد الاسرائيلي من مؤتمر الاتحاد الافريقي الذي عقد في العاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، و اضطرت رئاسة الاتحاد بضغط من جنوب افريقيا والجزائر ، باسقاط قرار سابق، أيضا، بمنح نظام الابرتهايد الاسرائيلي مكانة مراقب في الاتحاد. وردّت وزارة الخارجية لنظام الابرتهايد الصهيوني بلهجة غاضبة واصفة القرار بأنه "مخزٍ ومشين" .

وبطبيعة الحال، يُشكل هذا القرار والتوجه الآخذ في التنامي داخل الاتحاد الأفريقي، صفعةً لإسرائيل، ولاندفاعها بل غزوها للقارة الافريقية، الذي وصل، في السنوات الاخيرة، الى درجة خطيرة من التغلغل والتعاون مع جزء كبير من أنظمة ودول افريقية، يصل عددها الى حوالي ٤٠، من أصل ٥٤ دولة هي عدد دول القارة. هذا لا يعني أن المعركة داخل الاتحاد الافريقي حول العلاقة مع اسرائيل، ستكون سهلة، فقد ارتبطت أنظمة افريقية بعلاقات وصفقات، واتفاقات، متنوعة المجالات وخاصة الأمنية التي تستفيد منها أنظمة دكتاتورية وفاسدة، في قمع شعوبها، أو في حروبها الداخلية . جرى كل ذلك في مناخ الانقسام الفلسطيني، والاستسلامي، وانهيار النظام العربي الرسمي، الذي فتك بالثورات التي سعت الى التغيير ، والى فجر جديد.

قد يبدو قرار برلمان جنوب أفريقيا للكثيرين من أبناء شعبنا، خطوةً متواضعة، وليس ذات أهمية خاصة، أو ذات تأثير حقيقي في الوضع الراهن، أو أنه لا يرقى لمستوى الرد على التحديات والجرائم التي يرتكبها نظام الفصل العنصري والاستعماري الصهيوني، في فلسطين. وأيضا مقارنة بحجم التوسع في العلاقات الأمنية والاقتصادية والدبولوماسية، للكيان في القارة السوداء. وهذا أمر مفهوم، خاصة وأن شعبنا وقواه الحية يتعرضون على مدار اللحظة لمشروع كولونيالي إحلالي، إجرامي، دون تدخل وحماية من أي قوة، أو هيئة دولية.

وبالفعل،عملياً، هذه الخطوة، مهمة، ولكنها متواضعة، ليس فقط نظراً لحجم الجرائم المرتكبة، بل أيضا بسبب أن التوقعات من دولة صديقة تحررت من نظام ابرتهايد تعاون معه الكيان الصهيوني، ، يفترض أن تكون أكبر، واكثر فاعلية، مثل قطع العلاقات بالكامل واغلاق السفارة الاسرائيلية في جنوب افريقيا. غير أن الكثيرين ليسوا متابعين ولا ملمين بكيفية تطور الحالة الداخلية الصعبة في جنوب أفريقيا، على مستوى الطبقة السياسية الحاكمة، واخفاقاتها، وبما استجد على القضية الفلسطينية، والطبقة السياسية التي هيمنت على النظام السياسي منذ توقيع اتفاقية اوسلو الكارثي، إذ أشاعت اتفاقية اوسلو مناخاً من الوهم والتضليل وكأن تحقيق العدالة والسلام بات وشيكاً، فكيّفت حكومة جنوب أفريقيا موقفها مع موقف سلطة اوسلو . ومن ناحية ثانية أيضا، فإن الكثيرين غير مطلعين على حجم النشاط الهام والجهود الحثيثة، التي تبذلها القوى الفلسطينية المدنية- حركة المقاطعة- للتصدي لهذا الزحف الصهيوني، وعلى المعيقات التي تقف أمام تحقيق انجازات حاسمة في مجال المقاطعة . ففي العامين الماضيين كثفت حركة المقاطعة جهودها ليس فقط في جنوب افريقيا بل في العديد من دول القارة الصخمة، بعدد سكانها، وبمساحتها، ومواردها الطبيعية، وحضاراتها.

في ضو هذا الوضع، فإن قرار برلمان جنوب افريقيا، وطرد الوفد الاسرائيلي من مؤتمر الاتحاد الافريقي، هو تطور هام. والمغزى من الإشارة إلى هذا التطور ، ليس فقط لتنوير والتعريف به، انما لنعلم ونتعلم، كيف تجري النضالات المدنية والثقافية، التي تخوضها منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة المقاطعة، BDS ، ونشطاؤها الفلسطينيون و الاصدقاء من أحرار العالم، وهم الجنود المجهولون، و الذين، جميعا، كان لهم مساهمة حاسمة في دفع منظمات حقوق انسان دولية، في إصدار تقارير هامة تُجرم نظام الابرتهايد في فلسطين. بل إلى دفع مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية مؤخراً ، ومن خلال دائرة خاصة، الى تشكيل أول مؤتمر لمناهضة الفصل العنصري، الابرتهايد ، الذي عقد في رام الله بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢٢ ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، التي اطلقت نداء المقاطعة الشهير عام ٢٠٠٥، بعد أن أدركت عمق تبعية سلطة اسلو للخارج، وعجزها عن مواجهة تمدد المشروع الكولونيالي الصهيوني، وجرائمه.

لقد اسهمت حركة ال BDS ، في إنشاء حركة مقاطعة محلية، في ذلك البلد الافريقي، عام ٢٠١٥، بهدف إحياء فكرة المقاطعة والدفع لاعادة موضعة جنوب أفريقيا في سياق الدول التي تحارب الأبرتهايد والاستعمار . وكان للناشط والعضو المؤسس للحركة عمر البرغوثي، زيارات عدة لذلك البلد، حيث ألقى المحاضرات، والتقى الاصدقاء، وقيادات من الحزب الحاكم، بهدف إعادة تفعيل إستراتيجية المقاطعة، ضد إسرائيل. وتبعه في الزيارات والنشاطات والاتصالات، نشطاء فلسطينيون آخرون، إما اعضاء في الحركة او أو من أطر مدنية أخرى.

ونقل البرغوثي، وآخرون، من هناك معلومات عن العائق الاساسي امام التقدم نحو اتخاذ قرار رسمي بمقاطعة اسرائيل، الا وهو موقف سلطة رام الله، التي لم تكن، ولا تزال ضد قطع العلاقات مع إسرائيل، متوهمة أن هذه العلاقة توفر الامكانية لحكومة جنوب أفريقيا بممارسة الضغوط على إسرائيل، ولجم توحشها ضد شعبنا الفلسطيني. ولكن الدافع الحقيقي الاساسي هو روح الاستسلام والهزيمة التي تحكّمت بنخبة سلطة رام الله.

و تصديقا لذلك، في أحدى الزيارات التي قمتُ بها لجنوب افريقيا، وبدعوة من مؤسسات وأطر مختلفة، بين ٢٠٠٨ الى ٢٠١٦، وحين احتد النقاش مع احد قادة ال ANC، وكان يشغل آنذاك نائب وزير، وبحضور قادة آخرين منهم، روف ميير ، الذي كان المفاوض الرئيسي باسم نظام الابرتهايد البائد، وانضم الى المؤتمر الوطني الافريقي بعد سقوط النظام، وكذلك مع سفير جنوب افريقيا السابق في تل أبيب، اسماعيل كوفاديا ، حول جدوى ولا أخلاقية الحفاظ على العلاقة مع إسرائيل، اضطر الوزير أن يتوجه إليّ بنبرةٍ فيها مرارة وحسرة : "هل تعرف من هو المسؤول الحقيقي" ! مكملا حديثه "إنها السلطة الفلسطينية. وأبو مازن تحديدا " . وكشف لي انه في عام ٢٠١٤، أثناء العدوان الصهيوني الدموي على قطاع غزة، تشاورت حكومة جنوب افريقيا مع رئيس السلطة، بخصوص طرد السفير الاسرائيلي، غير أنه رفض ذلك التوجه.

اليوم، وبفضل تلك الجهود التي تخوضها حركة المقاطعة، وبسبب الجرائم الوحشية الصهيونية، واستمرار انزياح الكيان نحو الفاشية الصريحة وانفضاحه عالميا، وبطبيعة الحال بفضل المقاومة الفلسطينية المباشرة على الارض، بدأت اللغة تتغير، والخطاب يتبدل، من لغة وخطاب النزاع، الى خطاب الابرتهايد والاستعمار، وبدأ هذا الخطاب يترجم الى خطوات فعلية، التي لا تزال ذات تأثير رمزي، واخلاقي، ولكنها في طريقها الى التحول الى تأثير سياسي واقتصادي.

يقول النشطاء في حركة المقاطعة، أن التحولات في الخطاب والمقاربة للمشروع الاستعماري الصهيوني، لم تترك مجالا للاوساط المحافظة داخل منظمة التحرير ، سوى مواكبة هذا التطور، و البدء بالتحرك بالتنسيق والتشارك مع الحركة، وتم التعبير عن ذلك في البيان الصادر عن المؤتمر الذي عقد في رام الله قبل ثلاثة اشهر . ويعتبر ذلك خطوة مهمة في مسار ضروري، طويل، لا يحتمل التردد والتذبذب، في إطار المواجهة الايدلوجية والسياسية الحازمة، في ساحة شعوب العالم، والمؤسسات الدولية.

والاهم أن هذا دليل على ضرورة وأهمية، وقدرة الحراكات المدنية والشعبية من خارج الاطر الرسمية المتهالكة، على إحداث التغيير، وفتح أفق حقيقي أمام مسيرة النضال والمواجهة مع نظام عدواني مارق، في كافة الميادين، في إطار الكفاح من أجل الحرية والتحرر والعدالة.