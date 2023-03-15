مستوطنون يعتدون على عائلة شرق رام الله ويسرقون 30 رأسا من الأغنام

وطن: اعتدى مستوطنون من مستوطنة "كوكب الصباح" شرق رام الله على خيمة المواطن صادق فراخنة، وعلى عائلته وسرقوا 30 رأسا من المواشي وحمار.

وقال فراخنة، إن ستة مستوطنين هاجموا خيمته وحظيرته وقاموا بضربه وعائلته وسرقوا 30 رأس غنم وحمار.

وأضاف أن جنود الاحتلال، وبعد اعتداء المستوطنين، اقتحموا خيمته الواقعة قرب قرية دير جرير شرق رام الله واعتدوا عليه قبل المغادرة.

وتوجهت هيئة شؤون الجدار للمكان، وقدمت مساعدات عاجلة للمواطن من أجل حمايته ومواشيه من الأمطار بعد تخريب أجزاء من خيمته وحظائر الاغنام.