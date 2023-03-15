حكومة الاحتلال ترفض استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

وطن: رفضت وزارة خارجية الاحتلال استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في أعقاب مطالبته بوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وبادعاء نشره مقالا شبّه فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي بالمسلحين الفلسطينيين، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وأبدى بوريل في الفترة الأخيرة رغبته بزيارة دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، لكن وزارة خارجية الاحتلال ألمحت إلى أنها لن تتعاون مع زيارة لبوريل. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن "لا يوجد سبب لإعطائه جائزة على أدائه". وتمنع معارضة الخارجية الإسرائيلية زيارة بوريل، لكنه قد يصلها كسائح من دون أن يلتقي مع مندوبين إسرائيليين.

وتطرق بوريل في مقال نشره الأسبوع الماضي إلى التوتر الأمني المتصاعد في الضفة الغربية، واعتبر أنه "كي أكون صريحا يعني الاعتراف بأن التطرف يتصاعد في كلا الجانبين. والهجمات والعنف دون تمييز يسلب حياة إسرائيليين كثيرين، والعنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يهدد بشكل كبير جدا حياة ومصدر رزق فلسطينيين، ودائما بدون عقاب تقريبا".

وأضاف بوريل في مقاله "بل أن عمليات عسكرية إسرائيلية تسبب في أحيان متقاربة موت مواطنين فلسطينيين، وأحيان بدون حق وحساب لائق. والمستوطنات غير القانونية تستمر بالاتساع على أراض محتلة والوضع القائم الحساس المتعلق بالأماكن المقدسة آخذ بالتآكل".

وبالأمس، جرى اتصال هاتفي متوتر بين بوريل ووزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، على خلفية مداولات جرت في البرلمان الأوروبي بعنوان "تدهور الديمقراطية في إسرائيل والانعكاسات على الأراضي المحتلة.