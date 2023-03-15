نتنياهو يعلن تقصير زيارته لبرلين بسبب تداعيات انفجار "مجدو"

وطن: قالت مصادر عبرية ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر تقصير زيارته لبرلين.

وقالت المصادر ان القرار اتخذ في ظل القضية الأمنية التي لا تزال ممنوعة من النشر والمتعلقة بانفجار مجدو قبل أيام.

ولا يزال موضوع الانفجار عند مفترق مجدو وإصابة شاب من قرية سالم المجاورة، يتفاعل بشكل غريب في دولة الاحتلال ويتزايد الغموض حوله بعد منع النشر عن تفاصيله. والمعلومات المتاحة حتى الآن هي أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتبر أن اللغم الذي انفجر شبيه بألغام نصبها حزب الله ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن خلفية الانفجار قومية وتربط بين هذا الانفجار وبين انفجار في مستوطنة "بيتار عيليت" وآخر في منطقة القدس.

وزادت أقوال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، الذي قال في الكنيست، أمس، إنه "نتواجد اليوم في إحدى الفترات الأمنية الأكثر خطورة بنظري منذ حرب يوم الغفران" في العام 1973.

وأضاف أنه "لا أقول هذا كي أخيف أحدا، وإنما كإدراك وتقدير لواقع استنادا إلى معلومات استخباراتية واستنادا إلى قراءة الواقع، سواء في الجبهة الإيرانية أو الفلسطينية أو اللبنانية. وفي هذه الفترة لا يُنصح بالمس بالجيش الإسرائيلي كجيش الشعب"، في إشارة إلى الأزمة في إسرائيل على خلفية خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإعلان عدد كبير من جنود وضباط الاحتياط عن رفض الخدمة العسكرية في حال المصادقة على هذه الخطة.

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، اليوم الأربعاء، فإن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عبرت خلال اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) عن إدراكها أن "جميع اللاعبين المعادين في المنطقة – من إيران مرورا بحزب الله وانتهاء بحماس والمنظمات الإرهابية في المناطق (الضفة الغربية) – تتابع عن كثب الأزمة الشديدة في إسرائيل ويرصدون ضعفا. وهم يسمعون أصوات العاصفة في وحدات الاحتياط المختلفة، وخاصة في سلاح الجو، ويسمعون الدعوات لرفض الخدمة أيضا. وهذا يعني بالنسبة لهم أن الوقت حان لتحدي إسرائيل".

على هذه الخلفية، عبر رؤساء سلطات محلية في شمال فلسطين المحتلة، اليوم، عن قلقهم من تقليص الحكومة من خلال ميزانية الدولة، تقليص ميزانية تحصين المباني في بلداتهم من 500 مليون شيكل إلى 100 مليون شيكل.