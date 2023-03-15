قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ214

وطن: أقدمت قوات الاحتلال، اليوم الاربعاء، على هدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، وذلك للمرة 214.

وهذه المرة السابعة عشر التي يتم فيها هدم القرية منذ بداية عام 2022، والرابعة منذ بداية العام الحالي، بعد أن كانت دمرتها 14 مرة خلال العام 2021.

وفي كل مرة تقدم فيها قوات الاحتلال على هدم القرية يعيد أبناء القرية بناءه باستخدام الأخشاب والنايلون وغيره، في تصميم على التحدي وإفشال مخططات تهجيرهم من المنطقة.

ويقطن في القرية 22 عائلة بعدد يصل إلى نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعية الصحراوية.