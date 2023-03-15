الاحتلال يجدد منع أمين سر حركة "فتح" بالقدس شادي مطور من دخول الضفة

وطن: سلّمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمين سر حركة "فتح" في مدينة القدس شادي مطور، قرارا بتجديد منعه من دخول الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر إضافية.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت مطور في الخامس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي قرارا بمنع دخوله إلى الضفة الغربية لمدة شهرين، بحجة المشاركة في نشاطات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تجدد قرار منع مطور من الضفة الغربية كل ستة شهر، وهذا هو القرار السادس على التوالي.