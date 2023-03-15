إصابة العشرات بالاختناق خلال اقتحام قراوة بني حسان غرب سلفيت

وطن: أصيب عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفاد رئيس البلدية إبراهيم عاصي "بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وسط إطلاق للقنابل الصوتية والغازية بشكل عشوائي، ما تسبب بحالات اختناق بين صفوف المواطنين".

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للبلدة، ومطاردة العمال والمزارعين، في مناطق مختلفة، بحجة العمل في المناطق المصنفة "ج".

المصدر: (وفا)