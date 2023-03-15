"هارديز" في فلسطين: لا يوجد لنا أي ارتباط بأي فروع من هارديز قد يتم افتتاحها في الداخل المحتل

وطن: أكدت "شركة ريتش فاست دايننج" إحدى شركات مجموعة ريتش القابضة، وصاحبة الامتياز الرسمي للعلامة التجارية العالمية "هارديز" على عدم وجود أي ارتباط لفروع هارديز في دولة فلسطين بأي فروع لسلسلة المطاعم العالمية قد يتم افتتاحها في الداخل المحتل، ولا تمت لنا بأي صلة.

وأكد عصام قدح - مدير عام شركة ريتش فاست دايننج - بأنها صاحبة الامتياز والوكيل الوحيد والحصري لفروع هارديز في دولة فلسطين، وهي الذراع الاستثماري لمجموعة شركات ريتش القابضة في مجال الضيافة وذات رأس مال وطني فلسطيني.

يُشار إلى أن شركة ريتش القابضة تساهم في تعزيز الاقتصاد وتشغيل مئات الأيدي العاملة الفلسطينية، حيث تنتشر فروع سلسلة مطاعم هارديز في فلسطين في مختلف محافظات الوطن.

ومن الجدير بالذكر بأن مجموعة ريتش القابضة تأسست في العام 2012 كشركة مساهمة خصوصية، برأس مال يتجاوز ال 60 مليون دولار في مختلف القطاعات الخدماتية والصناعية والتعليمية والصحية، وبمبادرة من رجل الأعمال الفلسطيني السيد مالك ملحم؛ إيماناً منه بأن الاستثمار في فلسطين هو أساس البناء والنمو للوصول الى اقتصاد فلسطيني قوي ومتين، ولتعميق جذور أبناء فلسطين في الوطن والمهجر.