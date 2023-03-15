الاحتلال يفرض غرامة 11 ألف شيقل على مزارعين من الأغوار لاسترداد جراريهما

وطن: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غرامة مالية على شقيقين من خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية، مقابل استرداد جراريهما الزراعيين.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال فرضت غرامتين ماليتين بلغ مجموعهما 11 ألف شيقل على الشقيقين أحمد وفضل أبو سيف لاسترداد جراريهما الزراعيين، إذ تم الاستيلاء عليهما أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد استولت على الجرارين في وقت سابق قبل نحو ثلاثة أشهر، ودفع الشقيقان غرامتين بلغ مجموعهما 5 آلاف شيقل لاستردادهما في ذلك الوقت.

يذكر أن سلطات الاحتلال تصعد من استهداف المركبات والجرارات الزراعية وتستولي عليها في مناطق عديدة من الأغوار، علما أن المزارعين يعتمدون عليها بشكل أساسي في حراثة أراضيهم وفلاحتها، إضافة إلى استخدامها في إحضار حاجياتهم اليومية.