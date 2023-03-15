توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين بنك الأردن وسبيتاني

وطن: وقع بنك الأردن وشركة أكرم سبيتاني وأولاده، اتفاقية تعاون مشترك، وذلك خلال اجتماع رسمي أقيم في مقر الإدارة الإقليمية لبنك الأردن في مدينة رام الله، بحضور المدير الإقليمي لبنك الأردن - منطقة فلسطين سيف خضر عيسى، ومدير الفروع والمبيعات محمود طلوزي، ومدير دائرة الرقابة المالية في البنك أحمد عدنان، ومدير عام شركة أكرم سبيتاني وأولاده، مازن أكرم سبيتاني، والمدير المالي في شركة أكرم مازن سبيتاني سعيد أبو النيع، ومدير محاسبة الدائرة المالية صلاح البكري ومشرف مبيعات أفراد المؤسسات فارس عبدالله وعدد من مدراء الشركتين.

وأوضح عيسى، أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيتمكن العملاء حاملي بطاقات بنك الأردن الائتمانية، من تقسيط مشترياتهم من شركة أكرم سبيتاني وأولاده بكل سهولة وسرعة، وبآليات مريحة وفقا لاحتياجاتهم التمويلية، ليتمكنوا من امتلاك ما يحتاجونه من المنتجات و الأجهزة الكهربائية الحديثة والتي توفرها شركة سبيتاني في فروعها المختلفة، مشيرا إلى أن التوقيع على اتفاقيات تعاون مشترك مع الشركات الكبرى في فلسطين، مثل شركة أكرم سبيتاني وأولاده، يأتي ضمن السعي لتمكين الشراكات الاقتصادية والتعاون التنموي الذي يعود بالنفع على المجتمع بالدرجة الأولى، ويهدف إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المتوفرة والحلول التمويلية التي تسهل حياة المواطنين في فلسطين.

كما أشاد عيسى بأهمية هذه الاتفاقية، منوهاً إلى أنها ستكون بداية لحقبة جديدة من التعاون والشراكة مع شركة أكرم سبيتاني، وغيرها من رواد الشركات، مؤكدا على أهمية تعزيز الخدمات المقدمة عبر القنوات الإلكترونية، لتفعيل ودعم التحول الرقمي في المجتمع الفلسطيني، والارتقاء بالخدمات المصرفية إلى مستويات تكنولوجية أحدث وأكثر تطورا.

من ناحيته، هنأ مازن أكرم سبيتاني مدير عام شركة سبيتاني المدير الاقليمي سيف عيسى باستلامه الإدارة الجديدة، كما هنأ بنك الإردن على هذا التطور الذي من شأنه تحسين الخدمات المصرفية وبالتالي تنمية الاقتصاد في فلسطين، وأكّد مازن سبيتاني على أهمية الشراكة بين الطرفين والتي تخدم المواطنين الفلسطينيين عامةً وعملاء بنك الأردن بشكل خاص.

يذكر أن بنك الأردن من أوائل البنوك التي تواجدت في السوق الفلسطينية منذ العام 1963، ويقدم خدماته لكافة فئات عملاء الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال فروعه ومراكزه المنتشرة في مختلف المحافظات وعبر قنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة. وتعتبر الإدارة الإقليمية في فلسطين جزءا من مجموعة بنك الأردن التي أصبحت تضم كلاً من فروعه في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافةً إلى فروعه العاملة في فلسطين، والبحرين، والعراق وشركاته التابعة؛ بنك الأردن – سورية، شركة تفوق للاستثمارات المالية، وشركة الأردن للتأجير التمويلي.

أما شركة أكرم سبيتاني وأولاده فقد تأسست عام 1961 واستطاعت خلال الأعوام الطويلة الماضية والأجيال المتتابعة في إدارتها من التحول من فرع بيع بالتجزئة لتصبح وكيلاً حصرياً لما يزيد عن 100 علامة تجارية عالمية من كبرى الشركات الأحدث والأكثر تطوراً، حتى أصبحت اليوم أكثر من 44 فرعاً و300 نقطة بيع ممتدة في كافة محافظات الوطن لخدمة زبائنها بالاضافة إلى موقع الكتروني للبيع اونلاين، وتهتم الشركة بتوفير أجهزة ذات مواصفات عالية يتم تقديمها من خلال طاقم مبيعات متميز ومُدرب لتوفير أفضل خدمات المبيعات وخدمات ما بعد البيع لكافة زبائنها ومعتمديها.