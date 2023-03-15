استمرار تأثير المنخفض الجوي

وطن: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم الاربعاء، ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ، تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم غد الخميس، ربيعيا لطيفا ومعتدلا حيث تعود الاجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .