الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مدينة جنين على حاجز "شافي شامرون" وهم (مصعب سوقية، مجد أبو سرية، محمد ابو عبيد).

كما اعتقلت الشاب خليل منصور من بلدة كفر قليل، إضافة إلى مداهمة منزل الأسير المحرر مهدي البرغوثي في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عبد الله محمد الأردوني ومهدي البرغوثي عقب اقتحام منزليهما في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله.

وعلى حاجز حوارة اعتقلت الفتى صهيب خرينو (15 عاما)، واعتقلت الشابين أيهم أبو حية وجهاد الأقرع عقب اقتحام مخيمي عسكر الجديد والقديم شرق نابلس.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان مأمون ومجاهد وأحمد الفروخ، إضافة إلى رشاد جرادات عقب اقتحام منازلهم في بلدة سعير شمال الخليل

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن مرعي عقب اقتحام منزله في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

كما واعتقلت المواطن أيمن محمد كنعان (48 عاما) من مدينة بيت لحم، والشاب سامي عوض عطا الله (29 عاما) من قرية حرملة بالمحافظة بعد دهم منزليهما.