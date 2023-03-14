"حراك المعلمين": الاضراب مستمر ونمهل الحكومة 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات بحق المعلمين

وطن: اعلن حراك المعلمين الموحد في بيان له مساء اليوم الثلاثاء عن استمرار المعلمين في الاضراب وإمهال الحكومة الفلسطينية 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات التي صدرت بحق المعلمين والمعلمات، مؤكداً أن هذه الفرصة الأخيرة لإنعاش مبادرة المؤسسات وتطبيق بنودها.

وقال "إن التخبط الواضح في الأسماء التي ظهرت للعلن، أفقدت هيبتها، فمن بين الأسماء؛ متقاعدين، وغير مضربين، وموظفين في المديريات، ما جعل القضية أمراً ساذجاً".

ودعا الحراك، المعلمين والمعلمات إلى عدم التعاطي مع أي كتب رسمية تصل من المديريات والوزارة أو التوقيع عليها.

كما دعا، وسائل الإعلام والمجتمع كافة لتحمل مسؤولياتهم في نصرة قضيتهم العادلة، حيث أصبح الأمر قضية وطن وصمود.

وأكد على استمرار الإضراب غداً مع التوجه وإثبات البصمة ثم المغادرة، رداً على التجاوز الصريح الذي ارتكبته الحكومة بحق القانون والدستور.

فيما يلي بيان حراك المعلمين الموحد:

