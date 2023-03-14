شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" تختتم مشاركتها في مهرجان القرية الفلسطينية الأول

وطن: اختممت شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" مشاركتها في مهرجان القرية الفلسطينية الأول والذي أقيم على أرض جامعة فلسطين التقنية- خضوري في مدينة طولكرم على مدار ثلاثة أيام، وذلك تحت رعاية محافظ طولكرم عصام ابو بكر وبحضور رسمي وشعبي.

وقال مدير شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية عماد الهندي "إن الشركة تسعى من خلال المشاركة في المعارض إلى التواصل الدائم مع المواطن الفلسطيني والذي يرى من خلال المعارض فرصةً للتواصل مع الشركات ونافذة لاستكشاف المنتجات الوطنية"، مضيفاً أن الشركة حرصت على إقامة جناح عصري يوفر العديد من المنتجات المميزة التي تنتنجها الشركة للسوق الفلسطيني.

كما أوضح الهندي أن الشركة تتخذ من مدينة طولكرم مركزاً لمصنعها، مبيناً أن الشركة تحرص على التعامل مع المزارع المحلية لإنتاج حليب طازج في منتجاتها وهو ما يعطي المنتج الوطني مكانة عالية على صعيد الجودة، كما أن المشاركة إلى جانب العشرات من الشركات والمبادرات الوطنية يؤكد على رسالة دعم المنتج المحلي وتطوير الصناعات الفلسطينية.

بدورها قالت المواطنة وطن التاج عن زيارتها لجناح "كانديا" في المهرجان "إن الشركة تميزت في توفير منتجات متنوعة وبأحجام مختلفة بحيث تعزز معرفة زوار المهرجان على متجاتها والأصناف التي توفرها في الأسواق"، مبينةً أن من أهم ما يميز منتجات كانديا هو استخدامها للحليب الطازج الذي ينعكس على جودة منتجاتها.

من جانبه، قال المواطن براء نعيرات "إن جناح شركة كانديا قدم العديد من الهدايا المتميزة والتي احتوت على تشكيلة من منتجاتها"، موضحاً أن المهرجان له أثر كبير في التعرف على المنتجات والشركات الوطنية للطلبة داخل الجامعة وللزوار من خارجها.

ونجحت شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" خلال الفترة الماضية من إنتاج سلة غذائية تتضمن ما يزيد عن 50 صنفاً بجودةٍ عالية من المنتجات الطازجة والغنية بالعناصر الحيوية والفيتامينات وفق أعلى درجات الجودة العالمية لتضمن حياةً صحيةً للمواطن الفلسطيني، وقد نجحت بتحقيق انتشارٍ كبيرٍ في السوق الفلسطيني خلال فترةٍ قياسية.